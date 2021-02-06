Polis ve bekçi kaç lira emekli maaşı alır? 2021 polis, başkomiser ve emekli polis ile bekçi ve emekli bekçi maaşları...

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşen enflasyon rakamlarına bağlı olarak polis ve bekçilerin maaşları ile emekli maaş zam oranı da belli oldu. Çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı kadrolarda görev yapanların aylık ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre belirleniyor. Bu kadrolarda görev yapanlar Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevli her sınıftaki personele ödenen tayin bedelinden de yararlanıyor. Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na girenlerden; ilkokul ve ortaokul mezunu olanların giriş derecelerine 2 derece, lise ve dengi okul mezunlarının giriş derecelerine lise mezunlarına göre 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunlarının giriş derecelerine ise 1 derece ilave edildiğinden, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı kadrolarda görev alanlar da bu uygulamadan yararlanıyor. Polis ve bekçi kaç lira emekli maaşı alır? İşte 2021 polis, başkomiser ve emekli polis ile bekçi ve emekli bekçi maaşları...

Memurların aldığı maaşlar TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon oranlarına göre arttı. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Ocak-Temmuz aralığında geçerli olacak memur zam oranları da netleşti. Polis ve emekli ile bekçi ve emekli bekçi maaşlarına yeni yılda 7.36 oranında zam yapıldı. Peki, 2021 polis ve bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 polis, başkomiser ve emekli polis ile bekçi ve emekli bekçi maaşları...

Emniyet teşkilatındaki; Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Polis Memuru, Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü unvanları arasında astlık-üstlük durumu bulunmasına rağmen, aynı hizmet süresi ve aynı derece/kademede emekli olduklarında, emeklilik hakları aynı olmaktadır.

Bekçi maaşları ne kadar?

2020 yılında bekçiler İlkokulu mezunu olan bir bekçi 4.302,80 TL maaş alırken, lise mezunu bekçilerin maaşları 4.352 TL ile 4.455,14 TL arasında değişiyor. Lisans ve ön lisans mezunu bekçiler ise 4.404 TL ile 4.657 TL maaş alıyordu. Zamla birlikte; İlkokul mezunu bekçi 4618 lira, Lise mezunu bekçi 4782 lira Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.

Polis maaşları ne kadar?

TÜİK enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarını etkilerken en düşük ve en yüksek polis maaşı da değiştirdi. 2021 yılında 8/1 polis memuru maaşı 6.388 liradan 6.859 liraya yükseldi.

Emekli polis ile bekçi ve emekli bekçi maaşları

Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil unvanlardan bazıları için 1. derece kadroda geçerli olan ek göstergenin aynı seviyede olması, farklı unvanlardan emekli olan emniyet mensuplarının aynı miktarda emekli maaşı ve ikramiye alması sonucunu doğurmaktadır.

Yükseköğrenim mezunu olarak çeşitli hizmet süreleriyle bazı unvanlardan emekliye ayrılmış veya 14 Haziran 2021 tarihine kadar emekliye ayrılacak olan emniyet mensuplarının emekli maaşı miktarları ile 14 Haziran 2021 tarihine kadar emekliye ayrılacak olanların alabileceği emekli ikramiyesi miktarları şu şekildedir.