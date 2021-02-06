Polis ve bekçi kaç lira emekli maaşı alır? 2021 polis, başkomiser ve emekli polis ile bekçi ve emekli bekçi maaşları...

Memurların aldığı maaşlar TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon oranlarına göre arttı. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Ocak-Temmuz aralığında geçerli olacak memur zam oranları da netleşti. Polis ve emekli ile bekçi ve emekli bekçi maaşlarına yeni yılda 7.36 oranında zam yapıldı. Peki, 2021 polis ve bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 polis, başkomiser ve emekli polis ile bekçi ve emekli bekçi maaşları...
Emniyet teşkilatındaki; Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Polis Memuru, Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü unvanları arasında astlık-üstlük durumu bulunmasına rağmen, aynı hizmet süresi ve aynı derece/kademede emekli olduklarında, emeklilik hakları aynı olmaktadır.
Bekçi maaşları ne kadar?
2020 yılında bekçiler İlkokulu mezunu olan bir bekçi 4.302,80 TL maaş alırken, lise mezunu bekçilerin maaşları 4.352 TL ile 4.455,14 TL arasında değişiyor. Lisans ve ön lisans mezunu bekçiler ise 4.404 TL ile 4.657 TL maaş alıyordu. Zamla birlikte; İlkokul mezunu bekçi 4618 lira, Lise mezunu bekçi 4782 lira Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.
Polis maaşları ne kadar?
TÜİK enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarını etkilerken en düşük ve en yüksek polis maaşı da değiştirdi. 2021 yılında 8/1 polis memuru maaşı 6.388 liradan 6.859 liraya yükseldi.
Emekli polis ile bekçi ve emekli bekçi maaşları
Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil unvanlardan bazıları için 1. derece kadroda geçerli olan ek göstergenin aynı seviyede olması, farklı unvanlardan emekli olan emniyet mensuplarının aynı miktarda emekli maaşı ve ikramiye alması sonucunu doğurmaktadır.
Yükseköğrenim mezunu olarak çeşitli hizmet süreleriyle bazı unvanlardan emekliye ayrılmış veya 14 Haziran 2021 tarihine kadar emekliye ayrılacak olan emniyet mensuplarının emekli maaşı miktarları ile 14 Haziran 2021 tarihine kadar emekliye ayrılacak olanların alabileceği emekli ikramiyesi miktarları şu şekildedir.
Emniyet Teşkilatı Personeli
Derece
Kademe
Kıdem
Yılı
2021 yılının ilk altı ayında
Emekli Maaşı*
Emekli İkramiyesi
-İkinci Sınıf Emniyet Müdürü
-Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü
-Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü
-Emniyet Amiri
-Başkomiser
-Komiser
-Komiser Yardımcısı
-Polis Memuru
-Çarşı ve Mahalle Bekçisi
1/1
20
3.433 TL
94.323 TL
1/2
21
3.492 TL
99.318 TL
1/3
22
3.551 TL
104.339 TL
1/4
23
3.611 TL
109.387 TL
1/4
24
3.663 TL
114.222 TL
1/4
25
3.715 TL
119.064 TL
1/4
26
3.764 TL
123.827 TL
1/4
27
3.814 TL
128.589 TL
1/4
28
3.863 TL
133.352 TL
1/4
29
3.913 TL
138.114 TL
1/4
30
3.962 TL
142.877 TL
1/4
31
4.012 TL
147.640 TL
1/4
32
4.062 TL
152.402 TL
1/4
33
4.111 TL
157.165 TL
1/4
34
4.161 TL
161.927 TL
1/4
35
4.210 TL
166.690 TL