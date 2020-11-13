Polis, uzman çavuş, öğretmen ve sağlıkçılara 3600 ek gösterge ne oldu? 3600 ek gösterge son durum…

Memur maaşlarını etkileyecek olan 3600 ek gösterge gelişmeleri memurlar tarafından yakından takip ediliyor. Ek göstergelerin 3600'e çıkarılmasını isteyen memurların göz kulağı hükümetten gelecek haberlerde. Ek göstergelerin 3600’e çıkmasıyla polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak. İşte 3600 ek gösterge hakkında yapılan son açıklamalar ve haberleri…

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları artacak. Memur maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler…

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

3600 ek göster konusunda en son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. 3600 ek göstergeye ilişkin son açıklamada Bakan Koca, "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise 3600 ek gösterge ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların durumunun sorulması üzerine, Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.