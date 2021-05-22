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Polis sahilde onları aradı! İkna etmeye çalıştılar, ilginç anlar...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Konyaaltı Sahili kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Polisler yerleşik yabancıların turistmiş gibi görünerek sahile gidip kısıtlamayı ihlal etmesinin önüne geçmek için sahilde pasaport kontrolü yaptı.
17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme döneminin ilk hafa sonunda cuma günü saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlamada Antalya'da denetimler üst seviyede tutuluyor.