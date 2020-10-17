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Polis memurundan acı haber! Şehit oldu

DHA |  17 Ekim 2020 Cumartesi - 10:50 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 10:50

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilin takibi sırasında minibüse arkadan çarpan motosiklette yaralanan 2 polis memurundan Mehmet Tekcan (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.


Sakarya'da motosikletli yunus ekibi, bir otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücüsü yoluna devam etti, polis ekibi de peşine düştü. 
 
Takip sırasında polis motosikleti, aynı yöne giden minibüse çarptı. Kazada polis memurları Mehmet Tekcan ve Özkan Aslan yaralandı. Kalbi duran Mehmet Tekcan, kaza yerine gelen bir polisin kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Yaralanan polis memurları, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polislerden Mehmet Tekcan, bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
 

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