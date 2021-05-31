31 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.421 -0.08 EURO 10,3840 -0.55
USD 8,5120 -0.61 ALTIN 521,380 -0.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

Polis memuru evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:09 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 13:09

Burdur'un Bucak ilçesinde görevli polis memuru Sercan Ç.’nin (23) yalnız yaşadığı evinde, başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu.


Bucak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görev yapan trafik polisi Sercan Ç. sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı.
 
Telefonlara cevap vermeyen Sercan Ç.'nin Yetmiş Evler Mahallesi 2919 Sokak’taki evine giden arkadaşları, zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı. Kapı çilingire açtırılarak eve giren arkadaşları Sercan Ç.'yi kanlar içerisinde yatarken buldu. Başından tabancayla vurulmuş olan Sercan Ç.'nin yanında beylik tabancası da bulundu.
 
1521c992d8f6e8650dc8014482ab2de2.jpg (600×383)
 
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sercan Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Sercan Ç.'nin cenazesi incelemelerin ardından Bucak Devlet Hastanesi’nin morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
a8ca54574596e4567ea602ee26ee138e.jpg (600×423)
 
Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Karakaya da olay yerine gelerek, bilgi aldı.
 
576fc3ec348a391626366463aa50608b.jpg (600×630)

ETİKETLER

Burdur Bucak polis memuru
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.