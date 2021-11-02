Polis maaşları ne kadar? 2022-2023 Polis maaşları ne kadar olacak?

Polis Akademisi Başkanlığı’nın 27. Dönem POMEM yani polislik mülakat sonucunu açıklamasının ardından polislerin aldıkları maaşlar da gündem oldu. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte polis memurlarının maaşları da artmıştı. Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon oranına göre, memur maaşları yüzde 8.45 oranında zamlanmıştı. 2022 yılı ocak ayında memur maaşlarında yapılacak zam ile birlikte polislerin maaşlarında da artış yaşanacak.
POLİS MAAŞLARI NE KADAR?
Başkomiser (3/1) 8.522
Polis memuru (8/1) 7.465
2022 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Hükümet ve memur sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Bununla birlikte net zam oranı Ocak ayıdnaki enflasyon oranlarına göre belli olacak.