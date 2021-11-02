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Polis maaşları ne kadar? 2022-2023 Polis maaşları ne kadar olacak?

02 Kasım 2021 Salı - 8:14 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 8:14

27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok kişi polis maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan zammın ardından polis maaşları da artmıştı. 3600 ek gösterge hesaplamaları ve Ocak ayında yapılacak zam ile birlikte polis memurlarının maaşlarında artış olacak. Peki, Polis maaşları ne kadar? 2022-2023 Polis maaşları ne kadar olacak? İşte polis memurlarının aldıkları maaş ve 2022 zamlı polis maaşları…


Polis Akademisi Başkanlığı’nın 27. Dönem POMEM yani polislik mülakat sonucunu açıklamasının ardından polislerin aldıkları maaşlar da gündem oldu. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte polis memurlarının maaşları da artmıştı. Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon oranına göre, memur maaşları yüzde 8.45 oranında zamlanmıştı. 2022 yılı ocak ayında memur maaşlarında yapılacak zam ile birlikte polislerin maaşlarında da artış yaşanacak.

 

POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

Başkomiser (3/1)            8.522

Polis memuru (8/1)         7.465

2022 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Hükümet ve memur sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Bununla birlikte net zam oranı Ocak ayıdnaki enflasyon oranlarına göre belli olacak.

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