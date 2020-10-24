Polis kontrolünü görünce otomobilini bırakıp kaçtı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, gece yarısı şehir merkezinde denetim yaptı. Necip Güney Sokak girişindeki denetim noktasına yaklaşan sürücü ise polisleri görünce 14 FM 595 plakalı otomobil ini, çalışır halde yol ortasında bırakarak, kayıplara karıştı. Otomobilde çok sayıda alkol şişesi bulundu. Otomobil, yol ortasından çekici ile kaldırılarak, otoparka götürüldü.

Denetimde durdurulan bir hafif ticari araçtaki standart dışı yazılar ise polisler tarafından söküldü. Adı açıklanmayan sürücüye ceza uygulandı

Denetimden kaçmak isteyen sürücüler, köşe başlarında bekleyen polisler tarafından yakalandı.

Yapılan denetimde 11i alkollü, 6sı ehliyetsiz, toplam 34 sürücüye toplam 37 bin 480 lira ceza uygulandı.