Polis Haftası mesajları 2021 - sözleri derlendi! En güzel, kısa, anlamlı, yazılı, yeni 176. yıl dönümünde 2021 Polis Haftası kutlama mesajları ile sözleri...

Polis Haftası mesajları ve sözleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünde konuşulan konular arasına girdi. Ülkenin asayiş ve güvenliğin teminatını sağlayan polisler için Modern anlamda ilk kez 1845 tarihinde İstanbul'da Polis Teşkilatı kurulan teşkilatın bu yıl 176. yılı. TÜRK Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftasını kutlamak isteyen vatandaşlar için en güzel, anlamlı ve yeni Polis Haftası mesajları ile sözlerini derledik. İşte Polis Haftası 176 yıl mesajları işte…

Polis haftası kutlama mesajları sorgulaması başladı. 10 Nisan 1845 senesinde kurulan Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle, Emniyet teşkilatı içerisinde görev yapan yakınlarının gününü kutlamak isteyenler arama motorları üzerinden en güzel polis haftası mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. Biz de haberimizde Polis Haftası 176 yıl mesajları derledik. İşte Polis haftası 2021 mesajları…

POLİS HAFTASI 2021 NE ZAMAN KUTLANACAK?

Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 176. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır.

POLİS HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI

* Emniyet Teşkilatının polis haftasını kutluyor, şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum

* Ülkemizin her bir köşesinde başarılı çalışmalar yürüten emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor bu cennet vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

* Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 174. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum

* Başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası’nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum

* Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım

* Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum

* Büyük bir özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın 174. yıl dönümünü kutlar, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olanlara Allah’tan rahmet gazi ve emeklileri ile halen görevlerini yapmakta olanlara aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar dilerim

* Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyorum

* Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun



* Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun



* Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun



* Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 174. yılı kutlu olsun!



* Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun



* Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümü kutlu olsun



* Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım