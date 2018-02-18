Polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandılar

Kocaeli’nin İzmit içesinde Yunus Timleri tarafından yapılan farklı uygulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, polis ekiplerinin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındılar

Kocaeli İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü‘ne bağlı Yunus Timleri, vatandaşların güvenlikleri için ilçe genelinde gerçekleştirdikleri uygulamalara devam ediyor. Ekipler tarafından akşam saatlerinde Bekir Paşa Mahallesi Kalemcioğlu Sokak’ta yapılan uygulamada, polis ekiplerinin şüphelenmesi üzerine durdurulan bir şahısın kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde şahısın üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğunu belirleyen polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede yakalanan şahısın gerçek kimliği belirlendi. İsminin M.Ş. olduğu öğrenilen şahısın 6 ayrı suçtan arandığı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs polis karakoluna götürüldü.

Öte yandan, Yunus Timleri tarafından Eski İstanbul Yolu mevkiinde sürdürülen uygulamada yapılan kontrollerde, hareketlerinden şüphelenilen İ.Ö. üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahısın üzerinden bir adet tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. Daha sonra ekipler tarafından kimlik kontrolü yapılan İ.Ö.’nün 4 ayrı suçtan arandığı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.