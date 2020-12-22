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Polis ekipleri operasyonda şok manzarayla karşılaştı! 30 metrelik tünel...

AA |  22 Aralık 2020 Salı - 9:33 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 9:33

İstanbul'da Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri baskın yaptığı bir adreste ise yaklaşık 30 metre derinliğinde tünel buldu. Tünelin bir kiliseye yönelik kaçak kazı olduğu ihtimali değerlendiriliyor.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı"  olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik başlattığı  çalışmada 55 şüpheliyi tespit etti.
 
Özel harekat polislerinin desteğiyle 51 adrese 500 polisle Fatih  merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 45  şüpheliyi gözaltına aldı.
 
Operasyona helikopter de destek verirken, drone ile baskın yapılan  evlerde keşif yapıldı.
 
 
Balat Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri içeride  herhangi bir şüpheliye rastlamadı. Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu evin  içerisinde yaklaşık 30 metre derinliğinde ve iki girişi bulunan bir tünel buldu.
 
 
Tünelin bir kısmına kadar giden özel harekat polisi, kalan kısmının su  ile dolu olması nedeniyle ilerleyemedi.
 
 
Polis tünelin bir kiliseye yönelik kaçak kazı olduğu ihtimalini  değerlendiriliyor.
 
 
 

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İstanbul Polis operasyon tünel
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