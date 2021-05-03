Polis durdurdu, basın kartı sahte çıktı! Sahtecilikten işlem başlatıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde tam kapanmada sürecinde denetimler devam ediyor. İstanbul Ataşehir'de oluşturulan denetim noktasında araçlar tek tek durduruldu, izin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uygulandı. Bir kadın sürücü polise basın kartı vererek denetim noktasından geçmek istedi. İncelemede basın kartının sahte olduğu anlaşıldı. Kadın sürücü, kendisine ceza yazan polis ekiplerinin plakalarını cep telefonuna kaydetti. Kimlik sorgulamasında kadın sürücünün sabıkası olduğu da öğrenildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük tam kapanmada denetimlerini sürdürdü. Güvenlik noktası oluşturan ekipler, araçları tek tek durdurdu. Araçlarda bulunan kişilerin gerekli izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca polisler vatandaşlara tam kapanma sürecinde muafiyet kazanmaları için e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi almaları gerektiğini hatırlattı.

YAZARKASA FİŞİ GÖSTERDİ AMA CEZA YEMEKTEN KAÇAMADI

Yapılan denetimler sırasında iş yeri sahibi olduğunu söyleyen bir vatandaş, görevli polis memurlarına yazarkasa fişi gösterdi ancak ceza yemekten kaçamadı. Ticari aracıyla denetime takılan vatandaş, "Belgelerim var, yazarkasa benim adıma olduğu için, fişini göstermem yeterli oluyordu şimdiye kadar. Esnafız çünkü dükkan benim üzerime. Yük nakli yapıyoruz, aracım ticari olarak geçiyor zaten. Lojistik ve nakliye muaf olduğu için şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım" dedi.

BASIN KARTI SAHTE ÇIKTI

Öte yandan, bir kadın sürücü ise yapılan kontrollerde polise basın kartı vererek denetim noktasından geçmek istedi. Yapılan incelemelerde basın kartının sahte olduğu anlaşıldı. Kartının gerçek olduğunu iddia eden ve ''Haksız yere yazıyorsunuz şu anda cezayı'' diyen kadın sürücü, kendisine ceza yazan polis ekiplerinin plakalarını cep telefonuna kaydetti. Yapılan kimlik sorgulamasında kadın sürücünün sabıkası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kadın sürücüyü Dudullu Polis Merkezi'ne götürerek hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlattı.

İki sürücüye de sokağa çıkma kısıtlaması süresinde dışarıda bulundukları için 3 bin 460 lira cezai işlem uygulandı. Yapılan denetim havadan da görüntülendi.