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Polis baskınında öldürülen kadın için 12 milyon dolarlık tazminat

AA |  16 Eylül 2020 Çarşamba - 1:09 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 1:09

ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın martta evine giren polis tarafından öldürülmesinden dolayı ailesine 12 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi.


Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, bugün yaptığı açıklamada,  Taylor'ın ailesine, yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar  ödeyeceklerini, ayrıca, polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurdu.
 
Fischer, Taylor'un annesi Tamika Palmer'a atıfta bulunarak, "Bayan  Palmer'ın acısını hayal bile edemiyorum ve Breonna'nın ölümü için çok çok  üzgünüm." dedi.
 
Belediye Başkanı, ailesine yapılan ödeme ile Taylor'ın ölümüne karışan  polislerle ilgili cezai soruşturmanın bağlantısı olmadığını vurguladı.
 
''Siyah bir kadın için ödenen en büyük meblağ''
 
Basın açıklamasında hazır bulunan Taylor'un ailesinin avukatı Ben  Crump, "Breonna Taylor'ın ölümünün örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.
 
Crump, şehir yönetiminin vermeyi taahhüt ettiği 12 milyon doların,  ''polis tarafından öldürülen siyahi bir kadın için bugüne kadar ödenen en büyük  meblağ'' olduğunu vurguladı.
 
Breonna Taylor'ın annesi Tamika Palmer ise kızının gece yarısı evinde  vurularak öldürülmesi hadisesine karışan polislerin mutlaka ceza alması  gerektiğini belirterek, "Bugün Breonna için tam adalet sağlamanın başlangıcı  olması dolayısı ile çok önemli bir gün." ifadesini kullandı.  - Taylor'ın  ölümü
 
26 yaşındaki acil tıp teknisyeni siyahi Amerikalı Breonna Taylor,  martta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını  kaybetmişti.
 
Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından  tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla  yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.
 

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ABD Kentucky Breonna Taylor
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