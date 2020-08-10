Polis alımı 2020! Hava polisi nasıl olunur? İşte hava polisi için aranan şartlar! Hava polisi eğitimi başlıyor!

Koruma Eğitim Akademisinin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem deniz polisi hem de hava polislerinin temel eğitimlerinin önemine dikkat çekti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da teşkilat bünyesinde yeni eğitim programı kapsamında hava polisi eğitimi vereceklerini açıkladı. Hava polisi olmanın koşulları 1 Ekim 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girmişti. Peki, Hava polisi nasıl olunur? Hava polisi olmak isteyenlerde aranan şartlar ne? İşte hava polisi temel eğitimi ve hava polisi için aranan şartlar!

Koruma Eğitim Akademisinin açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Teşkilatı'ndaki yeni eğitim programları ile ilgili müjdeyi verdi. Soylu, ilk kez bir koruma eğitimi akademisi açılması ve bu çatı altında hem deniz polisi hem de hava polislerinin temel eğitimlerinin verilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da Emniyet Teşkilatın'nda yeni eğitim programı kapsamında hava polisleri yetiştirileceğini duyurdu. Hava polisleri ile ilgili ilk yönetmelik 1 Ekim 2019'da Resmi Gazete 'de yayımlanmıştı. Hava polisi seçme, eğitim ve yerleştirme esaslarının belirlendiği yönetmelik devreye alındı. Peki, Hava polisi nasıl olunur? Hava polisi olmak isteyenlerde aranan şartlar ne? İşte hava polisi temel eğitimi ve hava polisi için aranan şartlar!

HAVA POLİSİ EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR!

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Koruma Eğitim Akademisinin açılışı dolayısıyla Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezinde tören düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez bir koruma eğitimi akademisi açılması ve bu çatı altında hem deniz polisi hem de hava polislerinin temel eğitimlerinin verilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hava polislerinin yapılacak risk analizlerine göre yurt dışı yolcu uçak seferlerinde görevlendirileceğini ve bu sayede Türkiye'nin dünyada hava polisi uygulaması olan az sayıdaki ülkeden biri olacağının müjdesini verdi.

Aktaş, Emniyet Teşkilatı eğitimlerindeki yeniliklerden bahsederek yeni programlar kapsamında hava polislerinin eğitimlerine başlayacaklarını ifade etti. Aktaş, hava polislerinin yapılacak risk analizlerine göre yurt dışı yolcu uçak seferlerinde görevlendirileceğini belirterek Türkiye'nin bu sayede dünyada hava polisi uygulaması olan az sayıdaki ülkeden biri olacağını dile getirdi.

HAVA POLİSİ EĞİTİMİ VE HAVA POLİSİ OLMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR

1 Ekim 2019'da Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürülüğe giren Hava polisi seçme, eğitim ve yerleştirme esaslarının belirlendiği yönetmelik devreye alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Tescilli Sivil Hava Araçlarında Bulundurulan Özel Eğitimli Silahlı Güvenlik Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik' kapsamında Türk tescilli sivil hava araçlarında, hava aracının ve hava araçlarındaki yolcuların güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı müdahale eylemlerine karşı, uluslararası uçuşlarda sivil hava araçlarının, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin sağlanmasına yönelik özel eğitimli silahlı emniyet teşkilatı personelinin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmişti.

Türk tescilli sivil hava araçlarında görevlendirilecek silahlı emniyet teşkilatı personelinin seçimi, eğitimi, görev ve çalışma esasları ile göreve ilişkin diğer hususlar ve detayları yönetmelikte yer alıyor.

Buna göre; Hava Polisi Seçme ve Yetiştirme Esasları kapsamında Hava polisi aday adaylarında müracaat tarihi itibarıyla aranacak şartlar şunlar:

a) Polis memuru ve daha üst rütbedeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli olmak,

b) Emniyet teşkilatında fiilen beş yıl çalışmış olmak,

c) Kıdeme etkili ceza almamış olmak,

ç) En az ön lisans mezunu olmak,

d) İkinci bölge hizmetini bir kez tamamlamış olmak,

e) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

f) Son üç performans atışında ayrı ayrı 90 puan ve üzeri puan almış olmak,

g) Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,

ğ) Sağlık raporuna (Diğer havacılık personeli sağlık raporu) sahip olmak.

HAVA POLİSLERİ NASIL SEÇİLECEK?

Belirtilen niteliklere sahip adaylar Genel Müdürlük tarafından belirlenen yer ve tarihte, Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak komisyonlarca fiziki yeterlilik ve atış sınavına tabi tutulacak. Fiziki yeterlilik, atış sınavı, bunlarla ilgili puanlama sistemi, başarı esasları, başarı değerlendirmesi, itirazlar ve diğer hususlar Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacak. Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak komisyonların yetki ve sorumlulukları Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönergede belirlenecek.

HAVA POLİSLERİ NASIL EĞİTİLECEK?

Fiziki yeterlilik ve atış sınavında başarılı olan personele Hava Polisi Temel Eğitimi Kursu, Daire Başkanlığınca verilecek. Daire Başkanlığı koordinesinde eğitim içeriğindeki konulara göre konusunda uzman kişi, kurum ve kuruluşlar davet edilebilecek. Eğitim programı, ders saatleri, kursun zamanı, yeri, süresi ve başarı kriterleri Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönerge ile belirlenecek.

HAVA POLİSİ TEMEL EĞİTİM KURSUNDA HANGİ EĞİTİMLER VERİLECEK?

b) Havacılık Terminolojisi ve Hava Aracı Özellikleri Eğitimi,

c) Uçak İçi Kapsamlı Atış Teknikleri ve Silah Eğitimi,

ç) Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Temel Eğitimi,

d) Rehine Müzakere Eğitimi,

e) Havacılık Güvenliğinde Yolcu Profili ve Davranış Analizi Eğitimi,

f) Silahsız Saldırı ve Savunma Amaçlı Yakın Dövüş Teknikleri Eğitimi konularında dersler verilecek.

Daire Başkanlığınca gerek görülmesi halinde yukarıda sayılan derslere farklı konularda dersler eklenebilecek.

Hava polisi eğitimlerinin geliştirilmesi, güncellenmesi, gelişen teknolojik şartlara uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar uluslararası mevzuat çerçevesinde Daire Başkanlığının uygun göreceği ilgili kurum/kuruluşlar ile Genel Müdürlük ilgili birimlerinin görüşleri alınarak Daire Başkanlığı tarafından yapılacak. Daire Başkanlığı, temel eğitimi ve eğiticilerin eğitimini almış personel arasından eğitimci görevlendirebilecek.

HAVA POLİSİ EĞİTİM SERTİFİKASI

Hava polisi temel eğitimini başarı ile bitiren emniyet teşkilatı mensuplarına Hava Polisi Temel Eğitimi Sertifikası verilecek.

HAVA POLİSİNİN GÖREV TANIMI NE OLACAK?

Hava polisi; kanunsuz şekilde, şiddet veya şiddete başvurma tehdidi ile uçaktaki bir veya birden fazla şahsın uçuş halindeki bir uçağın faaliyetini engellediği, uçağın kontrolünü ele geçirmeye teşebbüs ettiği veya kontrolü altına aldığı durumlarda uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uçağın kontrolünü yetkili kaptan pilota geri vermek; ayrıca kokpit, mürettebat, yolcu can güvenliğini sağlamak ve yasa dışı müdahale eylemlerini önlemek için orantılı olarak uygun koruyucu güvenlik tedbirlerini alacak.

Sivil kıyafetli olarak görev yapacak.

Tehdit durumuna dair makul şüphe olması halinde kokpiti koruyacak.

Kuralsız yolculara ve potansiyel tehlike arz eden yolculara görev tanımında belirtilen durumlar oluşmadığı sürece müdahale etmeyecek.

Hava polisi görev bitiminde görevle ilgili hususlar hakkında görev sonu dönüş raporu hazırlayacak. Hazırlanan raporlar ilgili birimlerdeki yetkili amire sunulacak. Hava polisi dönüş raporları ilgili birimlerde saklanacak.

Hava polisi görevlendirildiği uçuşta görevi itibarıyla kaptan pilotlara ve uçuş mürettebatı ekibine hiyerarşik olarak bağlı olmayacak.

HAVA POLİSİNİN ÇALIŞMA ESASLARI

Hava polisinin görevi, görev aldığı uçaktaki mürettebat tarafından bilinecek; ancak hava polisinin kimliği yolculardan gizli tutulacak.

Hava polisi görevlendirildiği uçuşla ilgili olarak uçuş süresi boyunca görevli sayılacak.

Herhangi bir uçuşta görevlendirilen hava polisi, uçuş gerçekleştirilen ülkede uçuşun gecikmesi halinde mürettebatla hareket edecek ve uçuş süresince görevli sayılacak.

Hava polisinin uçuş görevi ve dinlenme süreleri ile ilgili hususlar Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönerge ile belirlenecek.

Hava polisi uluslararası uçuşlarda görevli olmadığı zamanlarda bağlı bulunduğu büronun iş ve işlemlerini takip edecek.

HAVA POLİSİ NASIL GÖREVLENDİRİLECEK?

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THY), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) ve TÖSHİD'e üye olmayan hava yolu şirketleri tarafından, yaz ve kış dönemlerine ait hava polisi protokolü yapılan ülkelere ve Sivil Havacılık Güvenliği Risk ve Tehdit Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen ülkelere ait uçuş bilgileri, Daire Başkanlığına ilgili havayolu şirketleri tarafından verilecek.

Hava polisinin görev alacağı uçuş rotaları ve ülkeler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesinde Sivil Havacılık Güvenliği Risk ve Tehdit Değerlendirme Komisyonunun görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek.

Yurt dışı görev olurları Daire Başkanlığı koordinesinde Bakan onayı ile alınacak.

Hava polisi görevlendirildiği uçuş için yetkili olacak.

Hava polisinin uçuş bilgileri, gerekli koordinasyon ve denetimin sağlanması için görev oluru alındıktan sonra hava polisinin görevlendirildiği havalimanının mülki idare amirine bildirilecek.

HAVA POLİSİNİN GÖREV NASIL SONA ERECEK?

Hava polisliği görevi; personelin, hava polisliği hizmetinde verimli olamayacağının veya durumunun hava polisliği hizmetini olumsuz etkilediğinin bilgi ve belgelerle anlaşılması, hava polisliği ile ilgili gizli bilgi ve belgelerin yetkili makamlar ve yetkili kişiler dışında paylaşılarak gizlilik kurallarının ihlal edilmesi, personelin kesinleşmiş bir idari suçtan dolayı kıdeme etkili ceza almış olması, hava polisliği görevine başladıktan sonra her beş yılda bir alınan sağlık raporu (Diğer havacılık personeli sağlık raporu) sonucunun olumsuz olması, halinde Genel Müdür onayı ile sona erecek.

Hava polislerinin iaşe, ibate bedellerinin ödenmesi Harcırah Kanunu çerçevesinde gerçekleşecek.

Havacılık işletmeleri tarafından hava polisine, uçağın tipine ve görevlendirilen hava polisi sayısına göre yer tahsisi yapılacak.

Hava polislerinin görevlendirme esnasındaki bilet bedelleri ilgili havacılık işletmeleri tarafından karşılanacak.

Sivil Havacılık Güvenliği Risk ve Tehdit Değerlendirme Komisyonunun belirleyeceği uluslararası uçuşlar dışında, herhangi bir havacılık işletmesi tarafından görevlendirme talebi olması durumunda hava polislerinin bilet, iaşe, ibate bedelleri talepte bulunan havacılık işletmesi tarafından karşılanacak.

UÇAKLARDA EN AZ İKİ HAVA POLİSİ OLACAK

Uçaklarda görevlendirilecek hava polisi sayısı; hava aracı tipi, yolcu kapasitesi, uçuş süresi, uçuş yapılacak bölgenin risk durumu ve istihbari bilgileri göz önüne alınarak Daire Başkanlığınca belirlenecek. Görevlendirilecek hava polisi sayısı ikiden az olamayacak.

Riskli görülen uçuşlarda ihtiyaç duyulması halinde risk ve tehdit değerlendirmesi kapsamında ilgili birimler ile koordineli olarak ilave personel görevlendirilebilecek.

Hava polisi vize işlemlerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı nezdinde yapılacak işlemler Genel Müdürlük Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilecek.

Hava polisinin görev esnasında kullanacağı silah, mühimmat ve teçhizat Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönerge ile belirlenecek.