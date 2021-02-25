Polis Akademisi sitesine girilmiyor! POMEM sitesine neden girilmiyor?

Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM mülakat sınavları tarihlerini merak eden adaylar gün aşırı POMEM sitesine giriyor. https://www.pa.edu.tr/ adresi üzerinden tarihleri sorgulayan polis adayları, siteye erişim sağlayamadı. Polis akademisi sitesine girilmiyor. Arama motorları üzerinden POMEM sitesine neden girilmiyor, sorularına yanıt aranmaya başlandı. POMEM sitesine neden girilmiyor?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ön başvuruları tamamlanan, 15 Şubat 2021 tarihinde de ön sağlık kontrollerine başlanan polis alımlarında son aşamaya gelindi. Adaylar, Polislik sınavının yapılacağı tarih beklerken, Polis Akademisi aday işlemlerinin gerçekleştirildiği sisteme giriş yapılamadığını fark etti. Polis Akademisi sitesine girilmiyor. Peki, POMEM sitesine neden girilmiyor?

POMEM sitesine neden girilmiyor?

27. Dönem POMEM sınav tarihlerini merak edenler siteye yüklenince, siteye erişim sağlanamadı. Siteye erişim nedeninin yoğunluk olduğu tahmin ediliyor.

Polis alımı sınavları 3 aşamada oluyor!

Ön Sağlık Kontrolü

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacak. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edilecek. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

- Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

- Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

- Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacak

Mülakat Sınavı

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Polis alımı sınav sonuçları nasıl belirleniyor?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.