Polis Akademisi duyurdu! 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı!

Polis Akademisi Bekçilik sınav sonuçlarını açıkladı. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada "2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır." denildi. Bekçilik alımının sonuçları e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile öğrenilebilecek. İşte 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları...

Polis Akademisi duyurdu. Bekçilik sınav sonuçları açıklandı. Polis Akademisi 'nden yapılan açıklamada, "2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır." denildi. Başvuruları olumlu değerlendirilen bekçi adayları, 2021 bekçilik sınav sonuçlarını e-devlet ekranından öğrenebilecekler. İşte 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bekçilik sınav sonuçları Polis Akademisi tarafından erişime açıldı. Adaylar bekçilik sınavı sonuçlarını e Devlet ekranından öğrenilebilecek.

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan resmi açıklama ile 2021 bekçilik 1. dönem sınav sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yayınlandı. Polis Akademisi sonuçları açıkladığı duyuruda yedek adayların durumu ile ilgili de bilgilendirmeyi yaptı. Açıklamaya göre Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitesinden açıklanacak. Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı sonuçları e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLATIN

POLİS AKADEMİSİ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMA!

Polis Akademisi tarafından sonuçları şu şekilde duyuruldu;

“2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.”