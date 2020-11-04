Polis Akademisi bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 400 bekçi alımı sonuçları sorgulama

400 bekçi alımı başvuruları 19 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuruları yapıldı. Bekçi alımı başvurusunda bulunan adaylar, bekçilik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını soruyor. Peki, 400 bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı başvuru sonuçları detayları…

Polis Akademisi bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 19 Eylül’de başlayan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İstanbul ili için başvurular 2 Ekim’de sona erdi. 400 erkek bekçi alımı için başvuru yapan kişilerde, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlen ve binlerce kişi bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt arıyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

Polis Akademisi Başkanlığının başvurularla ilgili olarak resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada alım sonuçlarının www.pa.edu.tr üzerinden ilan edileceği duyurulmuştu. Ancak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvuru sonuçlarına ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmadı.

BAŞVURULARI KABUL EDİLMİŞ OLAN ÖN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEK

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda yer alan kılavuza göre ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvuruların alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, mesai saatleri içinde Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacak.

Belirlenen tarihler dışında veya şahsen yapılmamış olan başvurular kabul edilmeyecek. Ön başvuruların ardından başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenen belgelerle ilgili tüm bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Başkanlığın resmi internet sayfasıyla veya diğer iletişim araçlarıyla duyurulacak. Şahsen başvuru ve sınav merkezlerine aday alımı esnasında adayların yanlarında cep telefonu, ses görüntü kayıt cihazı ya da benzeri elektronik cihaz bulundurmaması gerekiyor.

Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilmiş olan ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacak. Ön sağlık kontrolünden sonra adaylarla ilgili olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “olur ya da olamaz” şeklinde karar verilecek. “Olamaz” kararı verilmiş olan adaylar, sınav aşamasına devam edemeyecek. “Olur” kararı verilmiş olan adaylar ise yazılı sınava katılma hakkı kazanacak.

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

EGM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda göreve yeni başlamış ve bekar olan lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL olurken lisans mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı ise 4.534 TL.