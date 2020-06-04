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Polis Akademisi "Antifa" konusunda bir yıl önce uyarmış

AA |  04 Haziran 2020 Perşembe - 19:25 | Son Güncelleme : 04 06 2020 - 19:25

ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanıyacağını açıkladığı antifaşist hareketiyle ilgili Polis Akademisinin geçen yıl katıldığı uluslararası çalıştayda tespit ve uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.


ABD'nin Minnesota eyaletinde 25 Mayıs'ta sokak ortasında bir polisin  boynuna diziyle bastırması sonucu George Floyd'un yaşamını yitirmesiyle yaşanan  protestolar, kelime kökeni itibarıyla "antifaşist" ifadesinin kısaltılmış hali  olan "Antifa" hareketini tekrar gündeme taşıdı.
 
Trump açıklamalarında, protestoları "provoke etmekle" suçladığı  "Antifa"yı terör örgütü ilan edeceklerini duyurdu.
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Polis Akademisi ile  Avrupa Birliği (AB) Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansının (CEPOL) ortaklaşa  yürüttüğü "Terörizm ile Mücadele Projesi" kapsamında 18-20 Haziran 2019'da  İzmir'de gerçekleştirilen "Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) - Geri Dönenler"  (Foreign Terrorist Fighters - Returnees) çalıştayında ele alınan konular  raporlaştırıldı.
 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi, Adalet  Bakanlığı ile CEPOL, AB ülkeleri, AB Türkiye Delegasyonu, Uluslararası Kriminal  Polis Teşkilatı (INTERPOL), Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (FRONTEX),  Uluslararası Terörle Mücadele Merkezinden (ICCT) alanında uzman temsilciler ile  birçok akademisyenin çalıştayda ifade ettikleri görüşlere yer verilen raporda,  ABD'deki protestolarla gündeme gelen "Antifa" hareketinin yaratacağı tehdide  ilişkin yaklaşık bir yıl önce uyarılarda bulunulduğu ortaya çıktı.
 
"Örgütü veya motivasyonu ne olursa olsun ciddi tehdit olabilir"
YTS'lerin, sözde dini motivasyonların yanı sıra ideoloji (sol veya sağ  görüşlülük gibi) veya etnisite gibi başka motivasyonlarla da hareket  edebileceklerine dikkat çekilen raporda, motivasyonu ve siyasi mensubiyeti ne  olursa olsun bir terörist savaşçının, herhangi bir terör örgütünden ayrılarak  geri döndükleri ülkeler için oluşturduğu terörizm tehdidinin son derece ciddi  olduğu kaydedildi.
 
Raporda, Irak'ın 2003'te işgal edilmesi ve Suriye'de 2011'de başlayan  iç savaşla beraber bu bölgelere yabancı savaşçı akınının olduğu hatırlatıldı.
 
Yabancı savaşçı hareketliliğinin küresel olduğu vurgulanan raporda,  Suriye'de en az 150 farklı ülkeden gelen yabancı savaşçının bulunduğu, bunların  DEAŞ, El-Kaide, YPG ve Suriye rejimi tarafında savaşan diğer Şii örgütlere  katıldığı bilgisi paylaşıldı.
 
Raporda, 2011 ve 2016 yılları arasında 120 ülkeden gelen 42 bini aşkın  (yaklaşık 5 bini Avrupa'dan gelen) yabancı savaşçının, çeşitli terör örgütlerine  katıldığı ifade edildi.
 
Suriye'deki yabancı savaşçıların durumu incelenirken ülkenin kuzeyinde  bulunan ayrılıkçı Kürt hareketi ile batısında bulunan Esed destekçilerinin büyük  ölçüde göz ardı edildiği aktarılan raporda, "Bunun sebebi, bu savaşçıların ait  oldukları ülkeye döndüklerinde Batılı demokrasiler için tehlike  oluşturmadıklarına olan inançtır. Ancak bölgedeki herhangi bir yabancı savaşçının  örgütü veya motivasyonu ne olursa olsun ciddi tehdit oluşturabileceği  unutulmamalıdır." denildi.
 
"Etnik ve ideolojik motivasyonlarla hareket etmekteler"
Terör örgütü PKK saflarına çok sayıda yabancı savaşçının katıldığı  hatırlatılan raporda, şu ifadelere yer verildi:
"PKK, Avrupa'daki solcu ve komünist partiler ve hareketlerin desteğini  almayı başararak yabancı gönüllüleri bünyesine katmıştır. Bu örgüte katılan  yabancı savaşçıların büyük çoğunluğu, Irak, Kıta Avrupası, Birleşik Krallık ve  ABD'den gelmektedir. Etnik ve ideolojik motivasyonlarla hareket etmektedirler.  Aralarında anarşistler, Marksist-Leninistler ve Stalinciler bulunmaktadır.
 
Bunun yanı sıra YPG aşırı sağcı yabancıları da kendi saflarına  katmıştır. BM'nin kayıtlarına göre Avrupa, Amerika ve Avustralya'dan gelen  400'den fazla kadın ve erkek yabancı terörist savaşçı, YPG'ye katılarak DEAŞ'ı  yenme amacıyla Esed rejiminin yanında savaşmıştır. Bu birlikler aynı zamanda PKK  ile de ilişkilidir. YPG'li yabancı savaşçı sayısının artmasının sebepleri  arasında karşı tarafın artan vahşetinin yanı sıra uluslararası medyada ve iç  siyasette YPG militanlarının kahraman olarak sunulması sayılabilir."
 
Ülkelerine geri dönen YTS'lerin gerçekleştirdiği saldırılar
Ülkelerine geri dönen yabancı savaşçıların oluşturduğu tehdidi  azımsamanın tehlikeli olabileceği belirtilen raporda, az sayıda geri dönenin bile  büyük kayıplara yol açma potansiyeli taşıyabileceği vurgulandı.
 
Raporda, "2014'ten itibaren AB çapında meydana gelen 40'tan fazla  saldırının yalnızca 3'ü geri dönen teröristler tarafından işlenmiş olsa da bu 3  saldırıdan kaynaklanan ölüm ve yaralanmalar toplam ölüm ve yaralanma vakalarının  üçte ikisinden fazlasını oluşturmuştur." ifadelerine yer verildi.
 
"Toplum için son derece ciddi birer tehdit"
Yabancı savaşçıların, "şiddet içeren bir örgüte katılarak yabancı  ülkede gerçekleşen bir vekalet savaşına katılma kararı alan insanlar" olduklarına  işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:
"Yabancı savaşçılar, yasal olarak terörist kabul edilmelerinden ziyade  şiddete olan eğilimlerinden dolayı ciddi bir tehdit oluşturabilir. Yabancı  savaşçıların ve geri dönenlerin, geçmişte çatışma alanlarında gerçekleştirdikleri  ya da maruz kaldıkları şiddet eylemleri, bulundukları toplumda gelecekte de  şiddet içeren davranışlarda bulunma riskini yaratmaktadır. Bir vekalet savaşına  katılan her yabancı savaşçı, ahlaki zedelenme ile bilişsel ve duygusal  değişimlere uğraması sonucu şiddete eğilimli bireylere dönüşür. Dolayısıyla  bunlar, toplum için son derece ciddi birer tehdit oluşturur."
 
YPG uzantısı antifaşist grup, eleman toplamak için çağrıda bulunmuş
PKK/KCK-YPG, El-Kaide, DEAŞ, HTŞ, El-Nusra, DHKP-C, THKP/C ve çatışma  bölgelerinde faal olan diğer terör örgütlerinin, propaganda mekanizmaları  aracılığıyla yeni üyeler edinmek için küresel düzeyde hareket ettiklerine dikkat  çekilen raporda, "YPG'ye bağlı Antifaşist Enternasyonal Taburunun (TABUR/AIT)  2016'nın aralık ayında farklı ülkelerden anarşist ve sosyalistlere Suriye'deki  çatışma alanlarına gelme çağrısında bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.
 
Ülkelerine geri dönen YTS'lerin aşırıcılık üzerindeki şiddet  kapasiteleriyle ilgili risklere ilişkin değerlendirmelere yer verilen raporda,  güncel aşırıcı hareketler ile YTS'lerin arasındaki ilişkinin, kendi radikal  sosyal çevrelerini oluşturma yönünden birbirini beslediği tespiti yapıldı.
 
Raporda, "Bu aşırıcı hareketler, çatışma ortamının dışında kalan  bölgelerde de bütünsel bir radikalleşmeyi körükleme eğilimindelerdir." ifadesi  kullanıldı.
 
Batılı yabancı savaşçıların büyük bir kısmının, aşırı sağ ve aşırı sol  olmak üzere iki ana aşırı politik hareket tarafından biçimlendirildikleri  belirtilen raporda, aşırı sağ organizasyonların, Suriye iç savaşıyla birlikte  Avrupa'ya doğru başlayan kitlesel göç hareketlerini engellemek amacıyla Esed  rejimini desteklediği ve sığınmacılara yapılan ya da yapılacak insani yardımları  tartışmaya açtığı kaydedildi.
 
Suriye ve Irak'ta sözde Hristiyan direnişçi ve terörist  yetiştirmişler
Raporda, şu değerlendirmeler aktarıldı:
"Amerika kökenli Özgürlüğün Oğulları (SOLI) isimli grup, Suriye ve  Irak'ta sözde Hristiyan direnişçi ve terörist yerel gruplara eğitim vermiştir.  SOLI, Dwekh Nawsha (Kendinden Feragat) isimli grubu açıktan desteklemekte, bu  grubu DEAŞ ve El Kaide ile savaşan modern çağın haçlıları olarak  nitelendirmektedir. Günümüzde SOLI'nin misyonu, Hristiyan kimliğini kışkırtarak  yeni bir haçlı seferi başlatmaktır. Bu düşüncenin Batılı ülkelerdeki diğer bir  adı da karşı cihat hareketidir."
 
Aşırı sol terörizm ve anarşizm ile aşırı anarşizm, LGBT, radikal  çevrecilik gibi onun güncel alt kollarının ise Suriye iç savaşı sayesinde yeniden  ortaya çıktığına işaret edilen raporda, bu ideolojilere sahip kişilerin PKK/YPG  bünyesine katıldıkları tespitinde bulunuldu.
 
Savaşın Ayn el-Arab'a sıçramasının ardından söz konusu gruplar  arasındaki ilişkilerin hızlanma eğilimine girdiği aktarılan raporda, DEAŞ ve  El-Kaide'ye katılanların çoğu gibi bu Batılı aşırı sol gruplara katılanların da  başlangıçta çevrimiçi şiddet yanlısı propagandayla bir araya geldikleri  bildirildi.
 
Batılı antifaşist ve anarşistler, PKK/YPG'nin askeri eğitimlerine  destek vermiş
Raporda, şu tespitlerde bulunuldu:
"PKK/YPG, Batılı yabancı savaşçılara askeri eğitim vermektedir. Bu  eğitim kapasitesini sürdürmek amacıyla PKK/YPG tarafından Uluslararası Devrimci  Halkın Gerilla Kuvvetleri (IRPGF) adında 2017'de bir örgüt kurulmuştur. Bir  sonraki yıl IRPGF örgütünün ismi, Uluslararası Özgürlük Taburu (IFB) olarak  değiştirilmiştir. IFB, Batılı antifaşist ve anarşist organizasyonlar tarafından  farklı dillerde çevrimiçi olarak desteklenip savunulmaktadır.
 
Ayrıca IFB bünyesinde farklı marjinal gruplardan katılımcılar da  bulunmaktadır. Bu kişiler, Queer Başkaldırı ve Özgürlük Ordusu (TQILA) bayrağı  altında savaşmaktadırlar. Bu husus, PKK/YPG'nin Batı'da çeşitli sosyal  hareketlerin içine sızabilme yeteneğinin bir göstergesidir. Söz konusu gruplara  mensup katılımcıların bazıları, Suriye savaşının başlangıcından itibaren eğitim  görmektedir. PKK/YPG eğitiminden geçen Batılı aşırı solcu YTS'lerin 600 ile 2 bin  arası üyesi, Esed rejimi saflarında çatışmaktadır."
 
PKK/YPG tarafından oluşturulan bir diğer yabancı terörist örgütün  "Tekoşina Anarşist" (Anarşist Mücadele) olduğu belirtilen raporda, "küresel  düzeyde anarşist şiddeti tetiklemek amacındaki örgütün sosyal medya hesabının  içeriğini, Batılı katılımcıların savaş dışı olan ülkelerdeki potansiyel adaylara  yorum ve önerilerle ilham veren yazıların oluşturduğu" bilgisine yer verildi.
 
Türkiye'nin terörle mücadelesi
Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin yaklaşık yüzde 40'ının  PKK ile ilişkilendirildiği belirtilen raporda, bu örgütlerin, ulusal ya da  uluslararası tepkilerden kaçınmak adına zaman zaman isim değişikliğine  gittiklerine dikkat çekildi.
 
Raporda, Türkiye'nin terörizmle mücadelede uluslararası iş birliğine  önem vermesine karşın bazı muhataplarından bu mücadelede yeterince destek  görmediği vurgulandı.
 

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