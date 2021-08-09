Polis Akademisi 2500 öğrenci alacak! 2021 yılı PMYO giriş sınavı ilanı yayınladı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2021 yılı PMYO giriş sınavı ilanını yayımladı. Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim- öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın olmak üzere toplam 2500 öğrenci alınacak. Adaylar 27 Ağustos'a kadar başvurularını yapabilecek. Peki, PMYO başvurusu ne zaman? PMYO başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve 2021 PMYO başvuru tarihi!

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim - öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın olmak üzere toplam 2500 öğrenci alımı yapılacak. Başvuru şartları Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, PMYO başvurusu ne zaman? PMYO başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve 2021 PMYO başvuru tarihi!

2021 PMYO BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında htpp//www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

2021 YILI PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2021) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2021) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 – 01 Ekim 2003 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol , uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

2021 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI PUAN TÜRÜ VE TABAN PUANI

a) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

b) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde almış olmak.

c) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h)

ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını ifade eder.

ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI (KONTENJAN)

2021-2022 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alınacak.

BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ

İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL, 13 Ağustos 2021 günü saat 09:00’dan 27 Ağustos 2021 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İnternet üzerinden başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler;

a) Aday Başvuru Belgesi, (Aday Başvuru Belgesi www.pa.edu.tr adresinden Başvuru işlemini tamamladıktan sonra indirilebilecektir. Aday, 17.05.2008 tarih ve 26879 sayı ile Resmi Gazete de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde belirtilen şartların hepsini taşıdığını, bu madde hükümlerine göre müracaatına engel bir durumunun bulunmadığını ve aday başvuru belgesindeki bilgilerin doğruluğunu beyan ederek imzalayacaktır.)

b) Aday Sağlık Bilgi Formu, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

c) Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrakı www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

d) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, yaş düzeltmesi yaptıran adaylar yaş düzeltme belgesi getireceklerdir.)

e) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

f) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını Müracaat Kabul Komisyonuna teslim eder.

g) Sınav Giriş Belgesi, (www.pa.edu.tr adresinde yayınlanacaktır)