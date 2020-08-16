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Polat hayranlarını uyardı: Sakin olun

16 Ağustos 2020 Pazar - 12:28 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 12:28

Yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla adından söz ettiren ve geçtiğimiz gün estetisyen olan ünlü şarkıcı Ebru Polat, mayokinili giydi; pozuyla yine gündeme bomba gibi düştü.


Şarkıcı Ebru Polat, Instagram sayfasından yaptığı mayolu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu paylaşımının altına, "Sakin olun sadece mayokini, herkesin giydiğinden yani" notunu düştü.
 
Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlülerden olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde de estetisyen olduğunu duyurmuştu. Yeni saçlarıyla dikkat çeken Ebru Polat'ın imajı da hayranlarından tam not aldı.
 
 
"EMEKSİZ EKMEK YİYORSUNUZ"
 
Kendi kozmetik markasını çıkaran şarkıcı Ebru Polat, yaklaşık bir yıl gizlice eğitim alarak estetisyen oldu. Yeni mesleğini duyuran şarkıcı, ünlü isimleri hedef alarak, "Artık estetisyenim. Diğer ünlü veya tanınan isimlere bir not; başkasının üzerine güzellik merkezi açan, duvardaki diplomada başkasının ismi tabelada kendisinin ismi yazan dolandırıcı tembellere ders olsun bu. Utanın biraz emeksiz ekmek istiyorsunuz... İnsanları kandırıyorsunuz" diyerek ünlü isimlere tepki göstermişti.
 

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