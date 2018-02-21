PÖH'ler Ağrı'dan Afrin'e uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Ağrı'dan iki tim Polis Özel Harekat (PÖH) ekibi yola çıktı.

