PMYO sınav sonuçları nereden öğrenilir? pa.edu.tr ve e-Devlet ile Polis Akademisi sınav sonuçları sorgulama ekranı

Polis akademisi sınav sonuçları sorgulama süreci başladı. PMYO sınav sonuçları açıklanınca, Polis Meslek Yüksekokulları kapsamında eğitim-öğretim sürecini tamamlayarak sınava giren adaylar, PMYO sınav sonuçları nereden öğrenilir, sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte pa.edu.tr ve e-Devlet ile Polis Akademisi sınav sonuçları sorgulama…

Pa.edu.tr üzerinden yapılan duyuru ile 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen sınavın sonuçları erişime açıldı. Polis Akademisi'nde eğitim alan ve eğitimi başarıyla tamamlayarak atama sınava girdi, sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Sınav sonuçları öğrenmek isteyenler nasıl erişim sağlayacaklarını araştırıyor. Peki, PMYO sınav sonuçları nereden öğrenilir? PMYO sonuç ekranı…

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar e-devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama" sayfasından sonuçlarına bakabilecekler.

PMYO SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ