PMYO eğitim sonu sınavı ne zaman, nerede? 2020-2021 PMYO 2. sınıf sınav tarihini Polis Akademisi duyurdu!

2020-2021 PMYO 2. Sınıflar için Eğitim sonu sınav tarihleri duyuruldu. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Akademisi 2. sınıfların beklediği eğitim sonu sınav tarihleri açıkladı. Peki, PMYO eğitim sonu sınavı ne zaman, nerede yapılacak?

Polis Akademisi 2. sınıfların beklediği eğitim sonu sınav tarihlerini açıkladı. Polis Akademisi Başkanlığı yayınladığı duyuruyla PMYO eğitim sonu sınav tarihlerini netleştirmiş oldu. Peki 2020-2021 PMYO 2. sınıf eğitim sonu sınavları ne zaman, nerede? İşte ayrıntılar...

PMYO eğitim sonu sınavı ne zaman?

3 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

29-30 Eylül 2021 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereği ilan olunur.