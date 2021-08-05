05 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 0.00 EURO 10,1260 0.85
USD 8,5370 0.74 ALTIN 494,830 0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

PMYO başvuruları ne zaman? Polislik taban puanları ve kontenjanları

05 Ağustos 2021 Perşembe - 9:25 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 9:25

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) başvuruları için meraklı bekleyiş sürüyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için YKS tercih süresi başladı. Adaylar PMYO başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, PMYO başvuruları ne zaman? Polislik taban puanları ve kontenjanları...


YKS tercih sürecinin 5 Ağustos yanibugün itibariyle başlamasının ardından binlerce aday da Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. 
 
PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?
 
YKS tercihlerinin başlaması ile birlikte PMYO Başvuru tarihleri ile ilgili ayrıntıların da belli olması bekleniyor. Başvuru detayları 'https://www.pa.edu.tr/' adresinden yayınlanacak.
 
POLİSLİK TABAN PUANLARI
 
YKS sonuçlarına göre TYT'de baraj puanı 150. Sınavdan en az 150 puan alanlar iki yıllık üniversite tercihi yapabiliyor. Fakat PMYO için 2021 taban puanları henüz belirlenmedi. Geçmiş dönem PMYO taban puanları:
 
2015: 270
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250

ETİKETLER

PMYO başvuruları Polislik taban puanları Polislik kontenjanları PMYO başvuru Polis Meslek Yüksek Okulu YKS tercih süreci
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.