Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) başvuruları için meraklı bekleyiş sürüyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için YKS tercih süresi başladı. Adaylar PMYO başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, PMYO başvuruları ne zaman? Polislik taban puanları ve kontenjanları...

YKS tercih sürecinin 5 Ağustos yanibugün itibariyle başlamasının ardından binlerce aday da Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS tercihlerinin başlaması ile birlikte PMYO Başvuru tarihleri ile ilgili ayrıntıların da belli olması bekleniyor. Başvuru detayları 'https://www.pa.edu.tr/' adresinden yayınlanacak.

POLİSLİK TABAN PUANLARI

YKS sonuçlarına göre TYT'de baraj puanı 150. Sınavdan en az 150 puan alanlar iki yıllık üniversite tercihi yapabiliyor. Fakat PMYO için 2021 taban puanları henüz belirlenmedi. Geçmiş dönem PMYO taban puanları:

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250