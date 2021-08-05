PMYO başvuruları ne zaman? Polislik taban puanları ve kontenjanları

YKS tercih sürecinin 5 Ağustos yanibugün itibariyle başlamasının ardından binlerce aday da Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.
PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS tercihlerinin başlaması ile birlikte PMYO Başvuru tarihleri ile ilgili ayrıntıların da belli olması bekleniyor. Başvuru detayları 'https://www.pa.edu.tr/' adresinden yayınlanacak.
POLİSLİK TABAN PUANLARI
YKS sonuçlarına göre TYT'de baraj puanı 150. Sınavdan en az 150 puan alanlar iki yıllık üniversite tercihi yapabiliyor. Fakat PMYO için 2021 taban puanları henüz belirlenmedi. Geçmiş dönem PMYO taban puanları:
2015: 270
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250