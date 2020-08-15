Lise mezunu polis adayları, 2020 PMYO polis alımı başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kadın ve erkek 2500 polis alımı başvurusu sabırsızlıkla bekleniyor. Polis Meslek Yüksek Okullarında 20 ay boyunca yetiştirilmek üzere yapılacak polis alımında adaylar TYT puanları ile başvuru yapabilecek. Peki, PMYO başvuruları ne zaman 2020? 2500 polis alımı başvuru tarihi belli mi? Lise mezunu polis alımı şartları 2020 nelerdir?

Polis okullarına lise mezunu 250 kadın 2250 erkek olmak üzere 2500 polis alımı detayları merak ediliyor. Polis olmak isteyenlerin gözleri başvuruların ilan edileceği tarihte. PMYO polis alımı 2019 duyurusu, YKS tercihlerinin sona ermesinden 3 gün sonra verilmiş ve PMYO polis alımı başvuruları da duyurudan 4 gün sonra başlamıştı. Peki, PMYO başvuruları ne zaman 2020? 2500 polis alımı başvuru tarihi belli mi? İşte Lise mezunu polis alımı şartları ve 2020 polis alımı detayları.

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 ilan takvimi göz önünde bulundurulduğunda, PMYO polis alımı duyurusunun önümüzdeki hafta ilan edilmesi bekleniyor.

LİSE MEZUNU POLİS ALIMI ŞARTLARI 2020

PMYO polis alımı TYT puanı ile yapılacak.. TYT puanına ise okul puanı katılmayacak. Öğrencilerin TYT 'de aldıkları ham puana göre başvuru yapabilecek.

2018 yılında TYT ham puanı 260 iken 2019 yılında bu puan 250 'ye çekilmişti. 2020 yılı için TYT puan barajı PMYO kılavuzunun yayımlanması ile belli olacak.

PMYO polis alımındaki yaş şartı da yönetmelikte "Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak," şeklinde belirtilmiştir.