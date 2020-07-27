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Plazada korkutan yangın!

DHA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 17:43 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 18:13

Ankara Söğütözü Mahallesi'nde yangın çıktı. Plaza tahliye ediliyor.


Yangın, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi'ndeki plazada çıktı.
 
Plazanın 5'inci katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı.
 
Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı. Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Ankara Söğütözü Mahallesi Plaza
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