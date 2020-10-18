Playstation 5 Türkiye fiyatı ne olacak? Playstation 5 Türkiye satış fiyatı ve çıkış tarihi!

Playstation 5 Türkiye satış fiyatı merak edilirken, Playstation 5 ne zaman Türkiye'ye gelecek sorusuna yanıt aranıyor. Dünyanın en çok satan oyun konsollarından olan Playstation yeni modeliyle geliyor. Playsation 5'in çıkış tarihi yaklaştıkça fiyat hakkında yapılan araştırmalar da artıyor. Playsation 5 Türkiye fiyatı kaç TL, ne kadar?

Sony'nin yeni oyun konsolu Playstation 5'in çıkış tarihi yaklaşıyor. Sony resmi PlayStation Türkiye hesabından yapılan açıklamada yeni konsolun 19 Kasım'da Türkiye pazarına çıkacağını açıkladı. Peki, Playstation 5 fiyatı kaç TL, ne kadar? İşte Playstation 5 satış fiyatı…

PLAYSTATİON 5 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

Sony tarafından yapılan resmi açıklama PlayStation 5’in satış fiyatı duyuruldu. PlayStation 5 8299 TL'lik satış fiyatı ile 19 Kasım'da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.

Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir.

Dijital versiyon adıyla piyasaya sürülecek olan bir diğer modelin ise Türkiye fiyatı henüz belli değil. Yurtdışı fiyatı 399 Dolar olan konsolun Türkiye fiyatının vergiler dahil, 10 bin TL'yi bulması bekleniyor.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

PlayStation 5'in içinde AMD Zen 2 mimarisine sahip, 3.5 GHz frekansında sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor.

PS5'te RAM belleği 16 GB, depolama alanı ise 825 GB boyutunda.

Konsolda SSD teknolojisinin kullanılmasıyla oyunların yükleme süresinin ciddi ölçüde azalacağı belirtiliyor.

Konsolun grafik motorundaki ışın izleme hızlandırma (ray tracing) özelliğinin ise oyunlardaki ışıkların çok daha gerçekçi gözükmesini sağlayacağı açıklandı.

PS5 4K televizyonlarda 120 Hz'e kadar görüntü verebilecek.

Konsol 8K televizyonları da destekliyor.