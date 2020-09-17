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PlayStation 5'in fiyatı ve ne zaman çıkacağı belli oldu

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony PlayStation 5'in (PS5) yurt dışı fiyatları açıklandı

PlayStation 5'in fiyatı ve ne zaman çıkacağı belli oldu Sony, 19 Kasım'da ülkemizde satışa çıkması beklenen PlayStation 5 yurt dışı fiyatlarını açıkladı.
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