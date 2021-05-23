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Play off finali ne zaman? TFF final maçı ne zaman? Altay Altınordu maçı ne zaman?

23 Mayıs 2021 Pazar - 10:21 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 10:21

TFF 1. Lig play-off finalinde rakipler belli oldu. İlk olarak adını finale yazdıran Altay'ın rakibi, Altınordu oldu. Altay-Altınordu final maçının tarihi de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sıklıkla Play off finali ne zaman? TFF final maçı ne zaman? soruları araştırılıyor. Peki, Altay Altınordu maçı ne zaman? İşte TFF Play off final maçı tarihi...


Play off finalinde rakipler belli oldu. TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkacak son takımı belirleyecek olan play-off’ta sıra finale geldi. Altay adını finale yazdırmayı başarırken, yarı finalin diğer ayağında ise gülen Altınordu oldu.  Altınordu, 1-0'ın avantajıyla çıktığı rövanş maçında Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak TFF 1. Lig play-off finalinde Altay'ın rakibi oldu. Peki, Play off finali ne zaman? TFF final maçı ne zaman? Altay Altınordu maçı ne zaman? İşte TFF 1. Lig play-off finali tarihi...
 
TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkacak son takımı belirleyecek olan play-off finalinde Altay'ın rakibi Altınordu oldu. 
 
Altay Altınordu play off final karşılaşması  26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Maçın stadyum ve saat bilgileri henüz TFF tarafından belirlenmedi. TRT Spor ve beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. 
 
ALTAY EN SON NE ZAMAN SÜPER LİG'TE OYNADI?
 
Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig’de yer alan Altay, bu sezondan sonra 18 yıl boyunca Süper Lig’e uzak kalmıştı. Siyah-beyazlılar bu süreç içerisinde bir dönem 3. Lig’e kadar düşmüştü.
 
ALTINORDU EN SON NE ZAMAN SÜPER LİG'TE OYNADI?
 
Altınordu ise 1969-1970 sezonunda Süper Lig’de oynamıştı. Kırmızı-lacivertliler final mücadelesinde galip gelmesi halinde 51 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmiş olacak.

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