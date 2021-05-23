Play off finalinde rakipler belli oldu. TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkacak son takımı belirleyecek olan play-off’ta sıra finale geldi. Altay adını finale yazdırmayı başarırken, yarı finalin diğer ayağında ise gülen Altınordu oldu. Altınordu, 1-0'ın avantajıyla çıktığı rövanş maçında Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak TFF 1. Lig play-off finalinde Altay'ın rakibi oldu. Peki, Play off finali ne zaman? TFF final maçı ne zaman? Altay Altınordu maçı ne zaman? İşte TFF 1. Lig play-off finali tarihi...
TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkacak son takımı belirleyecek olan play-off finalinde Altay'ın rakibi Altınordu oldu.
Altay Altınordu play off final karşılaşması 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Maçın stadyum ve saat bilgileri henüz TFF tarafından belirlenmedi. TRT Spor ve beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
ALTAY EN SON NE ZAMAN SÜPER LİG'TE OYNADI?
Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig’de yer alan Altay, bu sezondan sonra 18 yıl boyunca Süper Lig’e uzak kalmıştı. Siyah-beyazlılar bu süreç içerisinde bir dönem 3. Lig’e kadar düşmüştü.
ALTINORDU EN SON NE ZAMAN SÜPER LİG'TE OYNADI?
Altınordu ise 1969-1970 sezonunda Süper Lig’de oynamıştı. Kırmızı-lacivertliler final mücadelesinde galip gelmesi halinde 51 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmiş olacak.