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Platonik aşk beslediği genç kızı zorla araca bindirip kaçırdı!

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 14:24 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 14:24

Adana'nın Kozan ilçesinde Mustafa K.’nin (28) evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdığı Z.G. (17) adlı genç kız, jandarma tarafından kurtarılarak, ailesine teslim edildi.


Kozan'da 30 Haziran'da Z.G., evlerinin önünden zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Ailesinin şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
 
Genç kızın, kendisine karşılıksız aşk beslediği Mustafa K. tarafından kaçırıldığını belirleyen ekipler, Z.G.'nin Ceyhan ilçesine götürüldüğünü belirledi.
 
Jandarma tarafından dün akşam saatlerinde genç kızın tutulduğu eve baskın yapıldı. Z.G. kurtarılırken, Mustafa K. ise gözaltına alındı.
 
Kozan'a getirilen genç kız, ailesine teslim edildi. Mustafa K. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.
 

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