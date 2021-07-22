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Planlayarak bayram için geldiler! İstanbul onlara kaldı
Bayramda İstanbul’un tadını yerli ve yabancı turistler ile bayramda şehir dışına çıkamayan vatandaşlar çıkarırken, bunu planlayarak bayram için İstanbul’a gelenler de vardı.
Dokuz günlük Kurban bayramı tatilini fırsat bilen İstanbullular tatil beldelerine ve köylerine gidince İstanbul boş kaldı. Bayramda İstanbul’un tadını yabancı turist, yerli turist ve bayramda İstanbul dışına çıkamayan vatandaş çıkardı.