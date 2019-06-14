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Plan yapanlar dikkat! Hafta sonu yurt genelinde etkili olacak

14 Haziran 2019 Cuma - 23:51 | Son Güncelleme : 14 06 2019 - 23:51

Meteoroloji hafta sonu için hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre cumartesi ve pazar günleri yurt genelinde sağanak yağış etkisini göstermeye devam edecek.


Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış hafta sonu da devam edecek. Sıcaklıklarda herhangi bir azalma olmasa da iki gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Marmara, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağışın yeni haftada da devam etmesi bekleniyor.

Cumartesi günü yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Güneydoğu'da ise sıcak hava ve bol güneş etkisini gösterecek.

 

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR AZALIYOR

Pazar günü ise Marmara'da sağanak yağış etkisini yitirecek. İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de güneşli hava etkili olacak. Doğu'da da yağışlar gittikçe azalıyor. 

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