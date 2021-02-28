Plan hazır, martta başlıyor, detaylar belli oldu

BÜTÜNCÜL PLAN

YOLLAR GENİŞLEDİ

Planlamada hak sahibi vatandaşların haklarının korunduğuna da dikkat çeken Gürgen, "Vatandaşın daha önce yaptığı anlaşmalara sadık kalınarak ve hakları gözetilerek bir plan yapıldı. Ayrıca toplu terk sayesinde yollar da genişledi. Bölgede 30 metrelik bir bulvar olacak ve bu da ulaşımı kolaylaştıracak" şeklinde konuştu. Planın 1 ay askıda kalacağını belirten Gürgen, Emlak Konut'un ihale çalışmalarına başladığını ifade etti.

MARTTA İNŞAATLAR BAŞLAYACAK

İstanbul'un 22 ilçesinde 41 kentsel dönüşüm projesiyle 85 bin konutun proje ve inşa çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi: "Fikirtepe'de 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren 15 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Mart ayı itibarıyla etaplar halinde inşa sürecine başlayacağız."

YENİ İMAR PLANININ DETAYLARI

* Hak sahipleri ve müteahhit firmaların mağduriyetinin giderilmesi amaçlanarak, 1. Etap'ta planlama çalışması yapıldı.

* Plan ile geçmişten beri yaşanan mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amaçlanıyor.

* Konut ve ticaret alanlarında daha önce alınan ruhsatlar geçerli. Planın lehte olan hükümleri kullanılabilecek ancak mevcut iskân edilebilir alan artırılamayacak.

* Konut+ticaret alanlarının yüzde 30'u ticaret, yüzde 70'i konut olarak kullanılacak.

15 BİN KONUT YAPILACAK