Plakalarda “QR” kodu uygulaması

Fransa merkezli Türk firması Zifort Immatriculation QR kodlu plaka yöntemiyle emniyet güçlerinin işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni sistemde, emniyet güçleri tarafından QR kodunun okutulmasıyla aracın ruhsat, muayene ve sigortasının güncel olup olmadığı bilgileri anında görünürken, herhangi bir çalıntı araç durumunda ise hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesine olanak sağlanıyor. Zifort Immatriculation Başkanı Demirbaş ‘’ Geliştirdiğimiz sistemle birlikte amacımız öncelikle ülkemizdeki emniyet güçlerinin işlerini kolaylaştırmak. Hedefimizde üretimi Türkiye’ de gerçekleştirerek dünyaya bu teknolojiyi satmak var. Bununla ilgili Yozgat’ta yatırım yaptık. Hem ülkemizi bu alanda dünyada söz sahibi yapmak hem de istihdamımıza katkı sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz ‘’ dedi.
QR kodlu plaka nedir?
QR kodlu plaka, aracın plakası üzerinde uygulanan QR kodu sayesinde, araç kontrollerinin daha hızlı ve emniyetli yapılmasını sağlayan bir sistem. QR kod sistemi aslında, uygulamada emniyet güçlerimizin hızlı ve emniyetli şekilde işlerini yapmasını sağlayarak aracın ruhsatına, muayenesine, ve sigortasına güncel olarak online erişimde bulunuyor. Çalıntı olan, ruhsat, muayene ve sigortasında sorun bulunan araçlara anında müdahele etme olanağı tanıyor. Plakanın 28 Avrupa ülkesinde pazar büyüklüğünün 700 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de 2013 ylında 6.5 milyon plaka satışı gerçekleştirilirken 2020 yılında bu rakam 8.5 milyona ulaşacağı ifade ediliyor.