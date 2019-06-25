Plakalara tahdit geldi! Sahip olmak için...

İstanbul’da bulunan servis plakalarına tahdit getirildi. Bundan sonra öğrenci ve personel servis sayısı kısıtlı olacak. Başka bir deyişle servis araçları, ticari taksi ve hatlı minibüsler gibi kendilerine özel plakaya sahip olacak. 34 LAA 001 VE 34 LZZ 999 aralığında bulunan plakalar servislere tahsis edildi.

İSTANBUL’DA GÜNDE 11.8 MİLYON SEYAHAT YAPILIYOR

İstanbul’da Mayıs ayı verilerine göre karayolu taşımacılığında günde 11.8 milyon seyahat gerçekleşiyor ve bunun yüzde 24’ü servisler aracılığıyla yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu araştırmalarda kullanılan mevcut öğrenci ve personel servis sayısının yeterli olduğu tespit edildi.

Buna dayanarak UKOME, İBB’den daha önce Servis Taşımacılığı Kartı almış ve Mevcut Taşımacı Hakkı’na sahip kişilere tahditli plaka verdi.

SERVİS SAYISI ARTIRILABİLİR

Yapılacak olan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan rapor doğrultusunda servis ve ticaret oda temsilcilerinin oluşturacağı komisyona göre servis araç sayısı artırılabilecek.

SÜRESİZ HALE GETİRİLDİ

Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ve Servis Taşımacılığı Kart’ları tahditli plakaya devredilecek ve süresiz hale getirilecek. Daha öncesinde belli süreler dahilinde İBB’den yetki alınıyordu. Süre sonunda yeniden başvuru yapılıyordu.

TURİZM TAŞIMACILIĞI YAPILAMAYACAK

Tahditli plakaya sahip araçlarla turizm taşımacılığının yapılması yasaklandı. Bunun dışında tüm taşımacılık işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

PLAKA HİSSEYE BÖLÜNMEYECEK

Tahditli plakanın hisselere bölünmesinin önüne geçilmesi için UKOME Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi sahibi veya bu vasıftaki bir varise plaka tescili yapılabilecek. Belge sahibi varis bulunamaması durumunda yetki belgesi 3. kişilere devredilebilecek.

ARAÇSIZ PLAKA SATILMAYACAK

Servis aracını plakasının satılması için araçla satış ya da devir yapılması şartı getirildi. Satış anında bir araca takılarak tescil edilmesi gerekecek.

TOPLU TAŞIMA ARACI KULLANIM BELGESİ OLMAYANLARA SATIŞ YOK

Tahditli plakaların satışı sadece Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi olan kişilere yapılacak. Bununla birlikte mevcutta tahditli plakaya sahip olanlara yani taksi, minibüs, taksi-dolmuş sahiplerine plaka devri yapılmayacak.

TAHDİTLİ PLAKALAR KİRAYA VERİLMEYECEK

Tahditli plakalar üzerinden esnaflık dışında gelir elde etmek isteyenlerin önüne geçilmesi için plakaların kiralanması UKOME kararıyla yasaklandı. Böylece galeri sahiplerinin plaka üzerinden hava parası alması ve kiradan pay almasının önüne geçildi. Plakaların kiralandığının tespit edilmesi anında ise tahditli plaka iptal edilecek. Bununla birlikte kiralayan ve kiracı olanlara bir daha servis plakası sahibi olma hakkı verilmeyecek.

PLAKA İPTAL EDİLEBİLECEK

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’nin doğrudan iptalini gerektiren hususların taşımacılık esnasında veya şoför tarafından yapıldığının tespit edilmesi halinde tutanak altına alınacak ve plaka hakkı da iptal edilecek.

(Hürriyet)