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Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına alındı

DHA |  31 Ağustos 2020 Pazartesi - 14:37 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 14:37

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kadınlar Denizi'nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar veren Murat K. (41) adlı kişinin çöp kutularını denize atığı görüntüler tepki çekti. Cep telefonuyla görüntülenen Murat K., gözaltına alındı.


Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nda bulunan lavabo, klozet ve soyunma kabinlerinin bir süre önce tahrip edilmesinin ardından, bu kez de Kadınlar Denizi'ndeki şemsiye ve şezlonglara zarar verildi.
 
Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, elinde sopa bulunan Murat K., plajda yer alan çöp kutularını da denize attı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Murat K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Murat K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
 
'BU BİR HALK DÜŞMANLIĞI'
 
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kamunun ortak kullanımında olan şemsiye, şezlong ve soyunma kabinlerine zarar vermenin halk düşmanlığı olduğunu söyledi. Başkan Günel, "Daha önce de benzer olaylarla karşılaştık ve konunun takipçisi olduk. Bu son olayda da gördük ki birileri kasıtlı olarak şemsiye ve şezlonglara zarar veriyor, çöpleri denize atıyor. Bu kötü niyetli şahsı görüntüleyerek, güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşımıza, duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Bu vandallığa müsaade etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
 

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Aydın Kuşadası çöp kutuları
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