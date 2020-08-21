21 Ağustos 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 0.00 EURO 8,6480 -0.12
USD 7,2810 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Plajda şen kahkahalar! Telefonu elinden düşürmedi

21 Ağustos 2020 Cuma - 9:36 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 9:36

Asuman Dabak, önceki gün Çeşme The Beach of Momo’da objektiflere takıldı.


Uzun zamandır Çeşme'de yaz tatilini geçiren Asuman Dabak, beach içindeki telefon konuşması sırasında attığı kahkahayla dikkat çekti. Dabak, elinde içeceği ile deniz kenarına inerek konuşmasına devam etti.
 
Mayısta Endonezya'nın Bali Adası'nda yaz sezonunu açan Asuman Dabak, formda vücuduyla beğeni topladı. 50 yaşındaki Asuman Dabak, 'Hayat Bi' Gün şarkısının klibi için gittiği Bali Adası'nda piton yılanını öperek, cesur bir harekete de imza atmıştı.
 
“AZ YEMEK, BOL SU”
 
Asuman Dabak, formda kalmanın sırrını da takipçileriyle paylaşmıştı. Dabak sırrını soranlara, "Özel formülüm yok. Az yemek, bol su, pozitif enerji, güler yüzlü dostlar beni zinde tutuyor." yanıtını vermişti.

ETİKETLER

magazin haber asuman dabaj
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.