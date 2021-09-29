29 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.395 0.81 EURO 10,3300 -0.46
USD 8,8620 -0.09 ALTIN 496,620 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Dünya Haberleri »
  • PKK/YPG terör örgütü paniğe kapıldı! Terörist elebaşından skandal itiraf geldi: Joe Biden bize söz verdi

PKK/YPG terör örgütü paniğe kapıldı! Terörist elebaşından skandal itiraf geldi: Joe Biden bize söz verdi

29 Eylül 2021 Çarşamba - 13:19 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 13:19

Son dakika hberine göre; ABD'nin 20 yılın ardından Afganistan'dan çekilmesiyle, Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütü paniğe kapıldı. Terörist elebaşı Kobani, Biden'ın kendilerine söz verdiğini anlattı.


YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Afganistan örneğinin aksine kendilerini terk etmeyeceği sözünü verdiğini iddia etti.
 
The Times gazetesine konuşan teröristbaşı, "Dürüst olmak gerekirse ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu. Aynı durumla karşılaşacaklarından korktular." ifadelerini kullandı.
 
BİZE GÜVENCE VERDİLER
Biden yönetiminin buna hızlı yanıt verdiğini ve elçiler gönderdiğini öne süren teröristbaşı, "Buranın Afganistan olmadığı konusunda bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler." dedi.
 
Haberde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie'nin bölgeye gönderildiği, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Joey Hood'un da teröristbaşıyla görüştüğü belirtildi.
 
"Mazlum Abdi"nin PKK'nın üst düzey isimlerinden biri olduğuna inanıldığı, gençliğinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a yakın olduğu aktarıldı.
 
Öcalan'ın fotoğraflarının YPG/SDG'nin birçok ofisinde görüldüğüne işaret edilen haberde, "Bu, ABD ve İngiltere'yi zor durumda bıraktı çünkü PKK her iki ülkenin listeye aldığı bir terör örgütü olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

ETİKETLER

Biden PKK suriye PKK/YPG Kobani Mazlum Abdi Ferhat Abdi Şahin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.