PKK/YPG terör örgütü paniğe kapıldı! Terörist elebaşından skandal itiraf geldi: Joe Biden bize söz verdi

Son dakika hberine göre; ABD'nin 20 yılın ardından Afganistan'dan çekilmesiyle, Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütü paniğe kapıldı. Terörist elebaşı Kobani, Biden'ın kendilerine söz verdiğini anlattı.

YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abd i" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Afganistan örneğinin aksine kendilerini terk etmeyeceği sözünü verdiğini iddia etti.

The Times gazetesine konuşan teröristbaşı, "Dürüst olmak gerekirse ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu. Aynı durumla karşılaşacaklarından korktular." ifadelerini kullandı.

BİZE GÜVENCE VERDİLER

Biden yönetiminin buna hızlı yanıt verdiğini ve elçiler gönderdiğini öne süren teröristbaşı, "Buranın Afganistan olmadığı konusunda bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler." dedi.

Haberde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie'nin bölgeye gönderildiği, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Joey Hood'un da teröristbaşıyla görüştüğü belirtildi.

"Mazlum Abdi"nin PKK 'nın üst düzey isimlerinden biri olduğuna inanıldığı, gençliğinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a yakın olduğu aktarıldı.