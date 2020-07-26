Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Rasulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı." denildi.
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PKK/YPG Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 12 yaralı
26 Temmuz 2020 Pazar - 10:41 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 10:44