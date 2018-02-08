PKK yandaşlarından çirkin propaganda! AA'nın fotoğrafını...

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için AA'nın Doğu Guta'da çektiği, 2 yaralı çocuğun yer aldığı fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi servis etti.

Terör örgütü yandaşlarının, sosyal medyadan paylaştığı, TSK ve Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan 3 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

"TSK'nın misket bombası kullandığı" yalanıyla dolaşıma sokulan fotoğrafın, 29 Mayıs 2016 tarihli "ABD, Suudilere misket bombası satışını durdurdu" başlıklı haberde kullanıldığı belirlendi.

Instagram'da "TSK'nın çocukları hedef aldığı" yalanıyla kullanılan fotoğrafın da 9 Eylül 2016'da, Halep'teki hava saldırısında ölen bir bebeği taşıyan sivil savunma (Beyaz Baretliler) görevlisine ait olduğu tespit edildi.

Terör destekçisi hesapların, kara propagandalarında AA'nın fotoğraflarını kullanmaya devam ettiği gözlendi.

"Afrin'de çocukların hedef alındığı" imasıyla paylaşılan 2 yaralı çocuk fotoğrafının, AA tarafından 22 Ağustos 2015'te Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği vakum bombalı saldırısında çekildiği ortaya çıktı.

Böylece PYD/PKK destekçileri, hem Esed rejiminin hedef aldığı çocukları hem de AA fotoğraflarını bir kez daha yalanlarına alet etmeye çalıştı.

Örgütle bağlantılı hesaplar, daha önce de Doğu Guta'da ölen Ümame bebeği Afrinli gibi göstermeye çalışmış, AA'nın Afrin'de stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda çektiği ve harekatın sembolü haline gelen Türk bayraklı asker fotoğrafı üzerinden kara propaganda yapmaya kalkmıştı.