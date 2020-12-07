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PKK'ya yönelik operasyonda silah ve patlayıcı ele geçirildi

07 Aralık 2020 Pazartesi - 21:25 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 21:25

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nda çok sayıda silah, patlayıcı, mühimmat ve çeşitli malzeme ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince,  bölücü terör örgütü PKK'nın kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını  bertaraf etmek, ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla kent  merkezindeki Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde büyük çaplı  "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda 4-6 Aralık'ta merkeze bağlı Aşağıbalcılar, Aşağıçobansuyu,  Kınalı, Kayalıbağ, Harmanyeri, Esenburun, Oğulcak ve Güllüce köylerinin  kırsalında doçka uçaksavar silahı, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 biksi makineli  tüfek, 2 G-3 piyade tüfeği, 2 roketatar silahı, 3 lav silahı ve av tüfeği  bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doçka silahına ait ayaklık ve sehpası, çeşitli silahlara ait 17  şarjör, 19 bin 296 biksi fişeği, 14 bin 330 kalaşnikof fişeği, 3 bin 945 fişek,  291 uçaksavar fişeği, havan mühimmatı, 6 bomba atar mermisi, 13 antitank ve 20  antipersonel roketatar mühimmatı, 33 roketatar sevk fişeği, 18 el bombası, 23 el  bombası tapası, 10 el yapımı patlayıcı, tuzaklanmış M-16 piyade tüfeği gövdesi,  100 kilogram emisyon patlayıcı, 106 kilogram amonyum nitrat, patlayıcı yapımında  kullanılan 2 basma düzeneği, 3 kilogramlık 3 TNT patlayıcısı, 5 plastik  patlayıcı, 17 dinamit lokumu, 800 metre infilaklı fitil, 320 metre saniyeli  fitil, 100 mekanik fünye, 102 elektrikli fünye, 100 nonoldet kapsül, 43 metre  elektrik kablosu, 2 jeneratör, şişme bot ve kürekleri, 334 büyük pil, 239 kalem  pil, el dürbünü, 19 büyük tüp, 3 piknik tüp, 10 akü, 253 metre hortum, 50  kilogram tütün, 1 tonluk su deposu, yanmış tahmini 20 bin Türk lirası, 956  kilogram çeşitli gıda malzemesi, 498 kilogram kişisel ve genel temizlik  malzemesi, çeşitli çap ve ebatlarda 42 sığınak, mağara, 4 depo, 14 avcı boy  çukuru ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

 
Delil niteliği taşıyan malzemelerin Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının  talimatıyla muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin imha edildiği kaydedilen  açıklamada, sığınak, barınak ve mağaraların da kullanılamaz hale getirildiği  belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve  güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği  vurgulandı.

 

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PKK Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu Bitlis operasyon
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