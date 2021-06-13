13 Haziran 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.461 0.29 EURO 10,1810 -0.94
USD 8,4050 -0.28 ALTIN 506,020 -1.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

AA |  13 Haziran 2021 Pazar - 1:26 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 1:26

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör  örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen  çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri  tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh  ceza hakimliğince tutuklanırken, HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da  aralarında bulunduğu 3 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest  bırakıldı.
 
Süreç
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9  Haziran'da, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik  sürdürülen çalışmalar kapsamında, 12 şüphelinin yakalanması için çalışma  başlatmıştı.
 
Bu kapsamda, Bahçelievler, Beyoğlu ve Beykoz başta olmak üzere 8  ilçedeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında HDP  Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu 7 kişiyi gözaltına  almıştı.
 

ETİKETLER

İstanbul terör örgütü PKK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.