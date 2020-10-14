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PKK'ya üst düzey darbe! Fuat Zengin etkisiz hale getirildi

AA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 18:19 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 18:35

MİT'in istihbaratıyla, PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki sözde üst düzey sorumlularından Serhat Patnos kod adlı Fuat Zengin etkisiz hale getirildi.


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MİT PKK/KCK Serhat Patnos Fuat Zengin
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