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PKK'ya şok üstüne şok! Yerle bir edildiler...

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 11:00 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 11:19

Irak'ın Zap bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzileri hava harekatıyla imha edildi.


Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığında  oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatıyla  teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzilerinin imha edildiği bildirildi. 
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı  Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin  etki altına alınmasına devam edildiği belirtildi.
 
Zap bölgesinde dün karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında  oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı  düzenlendiği, teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzilerinin imha  edildiği aktarılan bilgilendirmede, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine  döndükleri kaydedildi.

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PKK Irak Zap bölgesi teröristler hava harekatı İMHA EDİLDİLER
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