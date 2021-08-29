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PKK’ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA) |  29 Ağustos 2021 Pazar - 17:41 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 17:41

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne finans desteği sağladığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütüne finans desteği sağladığı belirlenen M.A. ve H.T.'yi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'terör örgütüne üye olma ve finans desteği sağlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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