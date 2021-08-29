İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütüne finans desteği sağladığı belirlenen M.A. ve H.T.'yi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'terör örgütüne üye olma ve finans desteği sağlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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PKK’ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı
Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA) | 29 Ağustos 2021 Pazar - 17:41 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 17:41