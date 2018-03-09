PKK'ya dev operasyon! İnlerine girildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında operasyonlarını hız kesmeden sürdüren güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda 600 jandarma ve polis özel harekat görevlisi ile güvenlik korucusunun katılımıyla Kavaklı köyü kırsalında 6 Mart'ta teröristlere yönelik başlatılan operasyonda önemli mesafe kat edildi.

Bölgedeki dağları kapsamlı şekilde arayan ve teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçleri, yer yer meskun mahal operasyonları da düzenliyor.

Operasyonda terör örgütünün kullandığı çok sayıda sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Teröristlerce araziye tuzaklanmış çok sayıda patlayıcı düzeneğinin etkisiz hale getirildiği operasyonda, doçka uçaksavar ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdüründen moral

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da operasyona katılarak polis ve askerlerle araziye çıktı.

Korkmaz ve Dilberoğlu, daha sonra köyde sohbet ettiği vatandaşlara hediyeler verdi.