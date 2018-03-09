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PKK'ya dev operasyon! İnlerine girildi

AA |  09 Mart 2018 Cuma - 11:39 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 11:39

Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik 600 güvenlik görevlisinin katılımıyla başlatılan operasyonda terör örgütüne ağır darbe vuruldu.


Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında operasyonlarını hız  kesmeden sürdüren güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için  çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda 600 jandarma ve polis özel harekat görevlisi ile güvenlik  korucusunun katılımıyla Kavaklı köyü kırsalında 6 Mart'ta teröristlere yönelik  başlatılan operasyonda önemli mesafe kat edildi.

Bölgedeki dağları kapsamlı şekilde arayan ve teröristlere göz  açtırmayan güvenlik güçleri, yer yer meskun mahal operasyonları da düzenliyor.

Operasyonda terör örgütünün kullandığı çok sayıda sığınak, barınak ve  mağara kullanılamaz hale getirildi.

Teröristlerce araziye tuzaklanmış çok sayıda patlayıcı düzeneğinin  etkisiz hale getirildiği operasyonda, doçka uçaksavar ile çok sayıda silah,  mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdüründen moral

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü  Süleyman Suvat Dilberoğlu da operasyona katılarak polis ve askerlerle araziye  çıktı.

Korkmaz ve Dilberoğlu, daha sonra köyde sohbet ettiği vatandaşlara  hediyeler verdi.

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