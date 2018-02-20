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PKK'ya aitti! İmha edildi

AA |  20 Şubat 2018 Salı - 10:28 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 10:30

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Horozdere köyünün Karaağaç mezrası  kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek,  kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı  unsurlarınca operasyon düzenlendi.
  
Operasyon kapsamında yürütülen arama faaliyetinde, patikada toprağa  gömülü kablo düzenekli el yapımı patlayıcı ile bununla irtibatlı 400 metre kablo  bulundu.
 
Güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcı düzeneği ve 400 metre kabloyu  yerinde imha etti.
 
Bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il  genelinde teröristlerle mücadele kararlılıkla sürdürülecek.

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