İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Uğuraçan köyü Yeşilbayır mevkisinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 136 adet 14,5 mm uçaksavar mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 1 video kamera ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.
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PKK'ya ait uçaksavar mühimmatı ve roketatar ele geçirildi
DHA | 14 Ocak 2021 Perşembe - 17:54 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 17:54