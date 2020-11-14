Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile kullandıkları sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. 2 gün önce düzenlenen operasyonda teröristlere ait 2 kalaşnikov tüfek, 2 el bombası ve bir miktar fişek ele geçirildi. Patlayıcılar imha edildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- PKK'ya ait silah ve patlayıcı ele geçirildi
PKK'ya ait silah ve patlayıcı ele geçirildi
DHA | 14 Kasım 2020 Cumartesi - 10:23 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 10:23