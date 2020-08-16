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PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

AA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 15:22 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 15:25

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, aralarında güdümlü füze ile roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.


Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pençe-Kaplan  Operasyonunda icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait,  bir AT-4 güdümlü füze, bir RPG-7 roketatar, 2 doçka, 2 biksi makineli tüfek ile  çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." bilgisine yer verildi.
 
Açıklamada, silah ve mühimmatların fotoğrafları da paylaşıldı.

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