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PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

DHA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 18:05 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 18:07

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.


MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı  gibi başarıyla sürdüğü belirtildi.
 
Komandoların son yaptığı arama-tarama faaliyetlerinde, 5 AK-47 piyade  tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 tel güdümlü füze ve tetik  tertibatı, 1 tabanca, 14 el bombası, 9 el yapımı patlayıcı, 3 antipersonel mayın,  15 antipersonel/antitank roketatar mühimmatı, 81 mm havan mühimmatı, 60 mm havan  mühimmatı, 100 doçka uçaksavar mühimmatı, 900 adet 7,62 mm piyade tüfeği  mühimmatı, 150 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 700 M-16 piyade tüfeği mühimmatı,  1900 adet 5,45x39 mm fişek, 14 tabanca mermisi, 34 adet 40 mm bombaatar  mühimmatı, 4 patlamamış top mühimmatı, 28 el bombası fünyesi, 9 varil mazot, 1600  tahrip kapsülü, 1500 mekanik fünye, 233 elektrikli fünye, 5 jeneratör, 600 metre  elektrik kablosu, fotoğraf makinesi, 6 hilti, 2 el telsizi, 3 silah üstü dürbün,  2 silah üstü termal dürbün, 1 gündüz el dürbünü, 4 çuval amonyum nitrat, 2 termal  şemsiye ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan PKK
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